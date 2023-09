Sophie Turner e Joe Jonas annunciano il divorzio: "Ci lasciamo amichevolmente"

“Stili di vita diversi e inconciliabili”, “matrimonio irrimediabilmente rotto”. Da tempo si rincorrevano le voci sul divorzio tra l'attrice Sophie Turner, la splendida Sansa Stark del trono di Spade, e Joe Jonas della band Jonas Brothers. Adesso è arrivata la conferma ufficiale: la coppia ha annunciato la separazione con un post congiunto su Instagram, proprio dove era iniziata la loro storia d'amore.

“Dopo quattro meravigliosi anni, abbiamo deciso reciprocamente di concludere in maniera amichevole il nostro matrimonio. Ci sono molte speculazioni sul perché, ma la verità è che si tratta di una decisione condivisa e speriamo sinceramente che tutti possano rispettare il nostro desiderio di privacy, per noi e per i nostri figli”.