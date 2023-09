Passa il ticket per entrare a Venezia: si parte nel 2024, 5 euro per il biglietto

Il 5 settembre scorso la Giunta comunale di Venezia aveva dato il via libera all'emendamento con il testo finale della delibera che istituisce il “Regolamento per l'istituzione e la disciplina del Contributo di accesso, con o senza vettore, alla Città antica del Comune di Venezia e alle altre Isole minori della Laguna” e oggi è arrivata l'approvazione del Consiglio comunale presieduto da Ermelinda Damiano.

La prossima delibera di Giunta definirà, oltre alle giornate interessate dal contributo, specifici dettagli e declinazioni, come ad esempio l'esenzione per tutte le isole minori della Laguna, le fasce orarie di validità del contributo e il valore dello stesso, che inizialmente sara' posto a 5 euro. In quella delibera, la Giunta definirà anche le modalità di prenotazione obbligatoria per alcune categorie di esenzione, in modalità smart e telematica. Ad esempio, tutti i residenti in Veneto non pagheranno alcun contributo, ma avranno l'obbligo di prenotarsi sul portale apposito.

Il Consiglio comunale per il voto sul contributo d'accesso è risultato comunque molto animato. Poche le persone ammesse in aula, molte quelle che si sono assiepate all'ingresso. Una scelta, quella di porre un limite al pubblico che ha sollevato proteste. Secondo l'opposizione non vi è un “controllo sul flusso turistico” ma tenta solo di far cassa sui visitatori, in pratica “un biglietto come a Disneyland”.