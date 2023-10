Terremoto del Centro Italia. Castelli: “Dal 2016, sono 30mila le persone fuori dalle loro case”

Saranno benedette le nuove campane e si potrà cantare Messa nella Basilica di San Benedetto. Un passo in avanti, con una ricostruzione che ora “cerca di accelerare” nonostante lo scetticismo di chi è rimasto a Norcia. Il tempo passa e se alcuni si sono reinventati un lavoro, puntando sul turismo, altri hanno abbandonato il territorio. Era già successo a L'Aquila nel 2009 e ad Amatrice nell'estate del 2016.

A sette anni dal terremoto del Centro Italia 2016, si celebra il ricordo di quella terribile sequenza sismica contraddistinta dalla forte scossa delle 7.40 del 30 ottobre: il terremoto di magnitudo 6.5 che devastò un'area di 8mila chilometri quadrati. Un anno già sconvolto dal terremoto di Amatrice e dintorni, che causò la morte di 299 persone.

“Siamo il cantiere più grande d'Europa” ha affermato Guido Castelli, commissario straordinario per la ricostruzione dopo lo sciame sismico del 2016 e “il valore complessivo della ricostruzione è di 28 miliardi di euro”.

Soltanto la spesa prevista per la Basilica di San Benedetto, a Norcia, ammonta a 15 milioni. Fondi che saranno distribuiti tra Europa, ufficio del Commissario, e in parte dall’Eni. “Nelle zone terremotate di Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo ci sono ancora 30 mila persone fuori dalle loro case. Lavoriamo a testa bassa e c'è una sensibile accelerazione dei cantieri” ha detto Castelli in un'intervista rilasciata al direttore del Corriere dell'Umbria, Sergio Casagrande.

Per quanto riguarda in particolare l'Umbria, anticipa il quotidiano - Castelli fornisce i dati aggiornati sulla ricostruzione pubblica, su quella privata e sulla ripresa delle imprese. Un punto sulle opere in corso per il recupero dei beni culturali e il potenziamento delle strade, “fondamentali per aiutare a evitare lo spossamento” delle zone terremotate.

Le celebrazioni si svolgeranno in giornata in Umbria e nelle Marche. Castelli è atteso a Norcia, poi a Preci e nel pomeriggio a Macerata.