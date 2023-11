Festival della Scienza: laboratori, mostre ed eventi per esplorare la conoscenza umana

A legare tutti gli eventi in programma è la parola chiave scelta per l'edizione 2023 , Impronte , che abbraccia molti ambiti di conoscenza: dalla genetica alle neuroscienze, dalla biometrica alla paleontologia, dall’astronomia all’archeologia, ma soprattutto che fa riflettere sull’impronta ecologica e sulle tematiche della sostenibilità. Un festival che ogni anno si rinnova nei contenuti ma che conferma il format vincente.

Partita giovedì 26 ottobre, la ventunesima edizione del Festival della Scienza di Genova prosegue fino a domenica 5 novembre 2023 con un programma denso di eventi articolati in conferenze, laboratori, mostre e spettacoli. In 11 giorni, la manifestazione coinvolge 300 scienziati e personalità illustri italiani e stranieri e quasi 350 tra enti, associazioni, aziende e editori che hanno partecipato alla composizione del programma. Altri 45 eventi fanno parte della sezione Extra Festival, un’offerta integrativa per il pubblico del Festival.

La generazione Z al Festival

Per coinvolgere e avvicinare sempre più giovani alle discipline scientifiche, quest’anno la manifestazione amplia ulteriormente l’offerta della scorsa edizione, promuovendo l’iniziativa Gen Z al Festival: tutte le conferenze del Festival sono gratuite per gli under 18, per gli studenti universitari e per gli iscritti ai percorsi di Istruzione Tecnologica Superiore (Its Academy) realizzati dalle Fondazioni Its della Liguria. In occasione di Genova Capitale del Libro 2023, nell’ampio palinsesto delle conferenze del Festival trova spazio il progetto Leggere di scienza, dedicato al valore della lettura come strumento per avvicinarsi alla scienza.

Gli appuntamenti in programma per il 4 novembre

La giornata inizia con l’evento speciale Giochiamo con le parole, in programma alle ore 10, 11, 15 e 16, al Piccolo Teatro di Palazzo Ducale, con l’enigmista Giorgio Dendi. Franco Farinelli, geografo di fama internazionale, con L’impronta, la Terra, la mappa conduce il pubblico in un’affascinante riflessione su come è cambiata e cambierà ancora la percezione della geografia del pianeta.

Una passeggiata lenta per le bellezze della città ascoltando i suoni circostanti del paesaggio: Claudia Ferretti, docente ed esperta di Analisi Sensoriale, Pasquale Capuozzo, psicologo ed esperto di neuropsicologia clinica dell'età evolutiva e ricerca interdisciplinare e Giorgio Presti, sound designer, conducono il pubblico in Soundwalk - Suoni che ci emozionano.

La materialità dell’arte, e nello specifico della musica, è invece affrontata nell’incontro Alla ricerca dell'impronta di Antonio Stradivari (ore 11, Archivio Storico del Comune di Palazzo Ducale) in cui il chimico Giacomo Fiocco e l’esperta di tecnologie applicate ai beni culturali Chiaramaria Stani, con la moderazione del responsabile della comunicazione scientifica di Ceric Marcello Turconi, parlano dei celebri violini di Stradivari e delle nuove tecniche che hanno permesso di ottenere informazioni cruciali sui processi di finitura del maestro cremonese.

Alla stessa ora, alla Biblioteca Universitaria di Genova, l’incontro Pane nostro in cui l'agronomo Luigi Cattivelli si sofferma sul valore strategico della pianta del grano, cercando di contrastare la disinformazione che ammanta certe “trovate” del marketing e facendo capire perché parlare di varietà antiche o moderne ha poco senso.

Cybersicurezza e Intelligenza Artificiale

La cybersicurezza ha sempre più a che fare con l’intelligenza artificiale che, negli ultimi anni, ha avuto una crescita esponenziale. In effetti, è una parola sulla bocca di tutti, ma che cos’è veramente? Qual è il rapporto con l’intelligenza biologica? Dove può arrivare e, soprattutto, dobbiamo averne paura o accoglierla con fiducia? Di tutto questo si parla in Convergenza artificiale (ore 15, Sala del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale), con Marco Hernández, fisico che sviluppa algoritmi per l'intelligenza artificiale e Ángel Canal, biologo specializzato in neuroscienze computazionali.