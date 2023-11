Sergio Mattarella in Uzbekistan, la firma alle intese su ricerca e sport

Spazio al dialogo sullo sport con il Memorandum of Understanding fra il Ministero per le Politiche Giovanili e lo Sport della Repubblica dell'Uzbekistan e il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana sulla cooperazione nel campo dello sport e dell'educazione fisica.

Le tre intese bilaterali firmate a Seul

Nella prima tappa del viaggio di Stato in Asia, a Seul il presidente Sergio Mattarella ha firmato altre tre intese bilaterali. La prima è l'accordo tra l'Institute for basic science coreano e l'Istituto nazionale di fisica nucleare italiano per rafforzare la collaborazione nelle aree della fisica sperimentale delle particelle elementari, nella fisica nucleare, nella fisica delle onde gravitazionali e nella fisica teorica; la seconda tra il ministero del Commercio, dell'Industria e dell'Energia coreano e il ministero delle Imprese e del Made in Italy che mira a implementare la collaborazione industriale nel settore dei semiconduttori, in quello dei minerali critici, in quello automobilistico e le nuove tecnologie verdi; infine un accordo tra l'Agenzia spaziale internazionale italiana e il ministero della Scienza e dell'Ict di Seoul nel campo delle attività spaziali per fini pacifici.

Con la visita del Capo dello Stato si è aperto "un nuovo capitolo nella storia dei legami tra i due Paesi", ha spiegato entusiasta il presidente coreano Yoon Suk-yeol aggiungendo che i due Paesi "hanno eccellenti capacità produttive e capacità avanzate e c'è quindi ampio spazio per aumentare investimenti e scambi".