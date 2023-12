Covid, 60mila nuovi casi in Italia. L' Rt in crescita ma resta sotto la soglia

Sono 60mila i nuovi casi di Covid registrati in Italia, secondo l'ultimo monitoraggio del Ministero della Salute - Istituto Superiore di Sanità. L'indice di trasmissibilità (Rt) è in crescita ma sempre sotto la soglia. In dettaglio, i casi sono 60.556, 103 ogni 100mila abitanti, il 10% in più rispetto a 7 giorni fa quando erano 94 casi ogni 100mila.

L'Rt è passato da 0,80 a 0,96 mantenendosi comunque sotto la soglia epidemica. Sostanzialmente stabile il tasso di occupazione dei posti letto in area medica (11,8% rispetto all'11,9 di 7 giorni fa) mentre quello della terapia intensiva, passa al 3,1% rispetto al 2,7%.

Cresce la variante JN1 divenendo la più frequente nell'ultima settimana di osservazione (49,1% fra il 4-10 dicembre 2023 contro il 20,9% della settimana precedente. L'incidenza più alta dei casi è in Abruzzo (224 casi su 100mila). La Regione con incidenza minore è la Sicilia (3 su 100mila). Più colpiti dal virus gli ultranovantenni (237 su 100mila) e il tasso di ricoveri e mortalità aumenta con l'età.

Intanto continua a salire la curva dell'influenza. A poche ore dalle feste che vedranno le grandi e tradizionali riunioni familiari con un rischio maggiore di contagio, la stagione influenzale ha subito un'accelerazione: nell'ultima settimana 883 mila italiani sono stati messi a letto da virus respiratori, il 25% in più rispetto alla scorsa settimana, quando erano stati 702 mila. Tra i virus, cresce il ruolo di quelli influenzali che oggi sono responsabili del 22% delle infezioni.