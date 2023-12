La Prima della Scala: il Don Carlo inaugura la stagione. Sul palco reale Segre, Sala e La Russa

Dieci telecamere in alta definizione, 45 microfoni nella buca d’orchestra e in palcoscenico, 15 radiomicrofoni dedicati ai solisti per poter godere appieno del “Don Carlo” di Giuseppe Verdi, opera che oggi inaugura la stagione del “La Scala” e chiude la “Trilogia del Potere”, iniziata con Macbeth nel 2021 e proseguita con Boris Godunov lo scorso anno.

Nel palco d’onore scaligero oggi siederanno il presidente del Senato Ignazio La Russa, il sindaco di Milano Beppe Sala e la senatrice a vita Liliana Segre e hanno confermato la propria presenza il vice premier Matteo Salvini, il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, la ministra per le Riforme Istituzionali Maria Elisabetta Alberti Casellati, i Sottosegretari alla Cultura Gianmarco Mazzi e Vittorio Sgarbi, il Prefetto Claudio Sgaraglia, il Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, il Senatore a vita Mario Monti e il Capo di Stato Maggiore Giuseppe Cavo Dragone. Per la Rai è atteso l'AD Roberto Sergio.

La serata si preannuncia straordinaria, ma la vigilia è stata teatro di polemica politica: complice l’assenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ha provocato un dibattito sulla assegnazione dei posti, e il “no” al saluto istituzionale dei rappresentanti dei lavoratori della Cgil e della sezione scaligera dell’Anpi, motivato della mancata condanna del fascismo da parte di La Russa, che sarà più alta carica politica presente.

Le voci sulle poltrone d'onore erano iniziate da ieri mattina: solitamente lì siedono il presidente della Repubblica, il presidente del Consiglio e i “padroni di casa”, ovvero il governatore lombardo e il sindaco della città, che è anche presidente del Teatro. Con Mattarella e Giorgia Meloni assenti per motivi di agenda, La Russa aveva detto: "Io sarei felice se la senatrice a vita Segre - domani dove non potrà essere presente il presidente della Repubblica - fosse presente sul palco d'onore della Scala, anche per ribadire la vicinanza e solidarietà che c'è in tutti noi sulle vicende mediorientali. Naturalmente questo dipende dalla signora Segre e da un invito formale del sindaco ma questo credo sia in itinere". Poi, le voci sul fatto che Sala avrebbe preferito sedersi accanto alla Segre in platea, specificando che questo non sarebbe stato un gesto di polemica nei confronti di La Russa ma "un messaggio politico" di "vicinanza con la senatrice Segre".

Alla fine l'accordo si è trovato e le cariche politiche non saranno le uniche personalità presenti alla prima: come sempre, ci saranno anche numerosi nomi del mondo dell' arte, dello spettacolo e della cultura: dall'attrice Andrea Jonasson, alle cantanti Ornella Vanoni e Patti Smith (la rockstar aveva già assistito a una Prima scaligera nel 2019, quando andò in scena la Tosca). Dal soprano Raina Kabaivanska (che è stata Elisabetta nel 1964 con Gabriele Santini e nel 1969 con Claudio Abbado), al presidente della Triennale Stefano Boeri, all'architetto Mario Botta che ha completato con la nuova torre di via Verdi il progetto di ampliamento dell'edificio storico del Piermarini, e l'editore Luca Formenton. Tra i volti del giornalismo spiccano Natalia Aspesi e Corrado Augias.