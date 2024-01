Monza fa l'exploit e va a caccia di trofei sottorete

I ragazzi del Vero Volley Monza ancora non credono ai loro occhi: hanno battuto al tie break i primi della classe dell'Itas Trentino sovvertendo ogni pronostico. Questi i parziali di una sfida incredibile (25-23; 13-25; 25-23; .23-25; 9-15) al Palasport di Casalecchio di Reno dove si è giocata la prima semifinale di Coppa Italia. Il tie break finale ha sancito il successo dei brianzoli che non hanno mai mollato la presa, hanno risposto punto su punto agli attacchi di Michieletto e soci, crollati all'ultimo set. La ‘passeggiata’ finale di Monza ha decretato la prima, inaspettata, finalista della competizione dove i ragazzi di Massimo Eccheli hanno dato corpo ai sogni di inizio gara approdando per la prima volta nella storia del club in finale.