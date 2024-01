Pallavolo, Perugia-Milano: sfida per la finale di Coppa Italia maschile. Segui la diretta streaming

Sir Susa Vim Perugia e Allianz Milano si affrontano all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna) per la seconda semifinale di Coppa Italia maschile di pallavolo. La gara è trasmessa in diretta su Rai Sport e in streaming su Rainews.it e Raiplay. Chi avrà la meglio affronterà in finale la Mint Vero Volley Monza, che nell’altra semifinale ha superato l’Itas Trentino per 23-25, 25-13, 23-25, 25-23 e 15-9.

In campo per la seconda semifinale la seconda e la quinta squadra della Superlega. L’Allianz Milano non ha mai vinto il trofeo della Coppa Italia, pur essendosi classificata per due volte in finale, nel 1991 e nel 1992. Il Sir Susa Vim Perugia invece ha vinto tre titoli e disputato sei finali.

Nella stagione in corso il Perugia ha già conquistato la Supercoppa Italiana e il Mondiale per Club, ma in campionato ha perso in casa proprio contro il Milano e quindi è a caccia di una rivincita.