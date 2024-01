Taiwan elegge Lai, il "pericoloso indipendentista". E Pechino precisa: "Inevitabile riunificazione"

E adesso? Ora che il “pericoloso indipendentista” (come viene considerato a Pechino) William Lai ha vinto le elezioni presidenziali di Taiwan e si appresta a diventare il nono presidente della Repubblica di Cina (come dice la dicitura ufficiale, contestata dalla Città Proibita), cosa accadrà? Forte dei suoi 5 milioni e 300mila voti, pari al 40,2%, come si porrà nei confronti del gigante che lo osserva dalla sponda opposta dello Stretto? E, ci si chiede soprattutto in queste ore, come reagirà Xi Jinping, che ha promesso la riunificazione dei due territori in “una sola Cina”? Ci sarà la tanto temuta e minacciata guerra di invasione, per sedare le aspirazioni e lo spirito autonomista dell’isola ribelle? Proprio tra i primissimi commenti ufficiali al risultato, si segnala quello cinese: le elezioni a Taipei e il loro esito “non impediranno l'inevitabile tendenza alla riunificazione della Cina”, ha commentato Chen Binhua, portavoce dell'Ufficio per gli Affari di Taiwan a Pechino. Il voto, quindi, non cambierà “il panorama di base e la tendenza allo sviluppo dei rapporti tra le due sponde dello Stretto e non altereranno l'aspirazione condivisa dei compatrioti dello Stretto di Taiwan a stringere legami più stretti” ha precisato il portavoce da Pechino. Dall’altro lato “del mondo” (e non solo del Pacifico), è invece arrivata la netta precisazione di Joe Biden: “Gli Stati Uniti non sostengono l’indipendenza di Taiwan” ha dichiarato il presidente americano. Le prime parole del neopresidente “Questa sera abbiamo dimostrato al mondo quanto Taiwan abbia a cuore la sua democrazia” ha scandito William Lai, rivolgendosi agli elettori e ai supporters subito dopo la vittoria, mentre il leader sfidante del Kuomintang riconosceva la sconfitta. “Voglio ringraziare il popolo taiwanese per aver scritto un nuovo capitolo nella nostra democrazia. Questo è il nostro impegno incrollabile” ha aggiunto il medico con la passione per la politica (e la libertà). A vittoria ormai acquisita, parlando a media e sostenitori, il neopresidente di Taipei ha chiarito che “il popolo taiwanese ha resistito con successo alle pressioni di forze esterne per influenzare le elezioni. Ma noi crediamo che solo il popolo di Taiwan abbia il diritto di scegliere il proprio presidente”. Lai ha poi assicurato di essere “determinato a salvaguardare Taiwan dalle continue minacce e intimidazioni da parte della Cina” e a voler lavorare per mantenere lo status quo tra le due sponde dello Stretto. Incontrando giornalisti e votanti nel tendone montato nel quartiere elettorale del Dpp dopo la vittoria, Lai ha aggiunto che la pace e la stabilità “sono una responsabilità importante. Useremo il dialogo per sostituire il confronto negli scambi con la Cina”.

Rainews24 Manifesti elettorali a Taiwan

Un profilo di William Lai Vicepresidente del Partito progressista democratico (DPP), di centrosinistra, lo stesso della presidente uscente Tsai Ing-wen. 64 anni, medico che vanta nel curriculum anche l’Università di Harvard. Entrato in politica a inizio anni Ottanta, quando Taiwan divenne una libera democrazia, e dopo aver deciso di abbandonare la professione, Lai è stato sindaco della città di Tainan, nel sud-ovest del Paese, e primo ministro dal 2017 al 2019. Di fatto, un ultra-progressista del partito, che ha sempre spinto per la maggiore autonomia di Taiwan dalla Cina. Martedì scorso, in un suo intervento, aveva detto di essere pronto a rilanciare il dialogo, dopo circa otto anni di rifiuto quasi totale da parte di Pechino di comunicare con i leader dell'isola. Lai ha anche fatto sapere che continuerà la politica dell'attuale amministrazione, volta a mantenere l'indipendenza de facto di Taiwan, nonostante le minacce del Partito comunista cinese di annetterla con mezzi politici, militari o economici. Gli scenari più probabili Considerando tutto questo, è difficile - o comunque non auspicabile da entrambe le parti - che il risultato elettorale delle presidenziali significhi automaticamente “guerra”. Certo, la vittoria di Lai non è sicuramente un tranquillo viatico. Tanto che nei giorni precedenti il voto persino il già citato Chen Binhua aveva consigliato di non votare Lai, definendolo “un istigatore di conflitti tra le due sponde”. Quello Stretto che separa la costa del continente dall’antica Formosa (come la chiamarono i colonizzatori portoghesi che vi giunsero nel XVI secolo) è troppo importante per il commercio mondiale, per essere chiuso da un conflitto che peserebbe sui traffici internazionali, ha calcolato Bloomberg Economics, in 10mila miliardi di dollari.

AP Photo/Louise Delmotte Il personale prepara i materiali per il seggio elettorale a Nuova Taipei, Taiwan

Quindi, l’ipotesi più accreditata è che da parte della Cina continueranno le dimostrazioni di forza, le manovre militari e le esercitazioni come quelle svolte negli ultimi mesi intorno all’isola. Senza però sfociare in una guerra aperta. Taiwan, del resto, è troppo vitale per l’economia mondiale, per il suo ruolo nella produzione di semiconduttori che vengono venduti sulle piazze del continente asiatico ma anche su quelle americane, europee e africane. Un dato indubitabile è che Lai presidente rappresenta un risultato che è anche una vittoria per l'isola e per la sua storia democratica: per la prima volta, infatti, lo stesso partito presidierà il Paese per tre mandati consecutivi. Probabilmente Lai non dichiarerà formalmente l'indipendenza di Taiwan, sostenendo che l'isola funziona già di fatto come Paese indipendente, sotto il nome di Repubblica cinese. Si spera solo che la sua vittoria non stressi ulteriormente i rapporti con il Dragone, che considera Taipei una sua provincia. I risultati degli sfidanti Considerato favorito sin dall'inizio della campagna elettorale, i sondaggi hanno dato Lai sempre in vantaggio rispetto al candidato del Partito nazionalista o Kuomintang, Hou You-yi, propenso a un'eventuale unificazione con la Cina, e quindi più amato da Pechino. Hou ha raccolto il 33,38% dei consensi, pari a 4 milioni e 400mila voti. Il front-runner del partito che fu di Chiang Kai-shek è stato capo della polizia dell’isola, è molto popolare e ricopre la carica di sindaco di Nuova Taipei. Il partito nazionalista, dominus per decenni della politica taiwanese, in feroce antagonismo con Pechino, negli ultimi sedici anni ha assunto posizioni più gradite oltre lo Stretto, con i famosi tre no: all'unificazione, all'indipendenza, al confronto militare. Hou ha proposto la strategia delle tre “d”: deterrenza, dialogo e de-escalation. Rifiutandosi di dichiarare l’indipendenza e la formula di Pechino applicata a Hong Kong, è stato il portatore di una visione per cui con la Cina si dovesse comunque “trattare”.

Ap Le operazioni di voto

Poche chances aveva invece il terzo contendente, Ko Wen-je, del Partito popolare alternativo di Taiwan: molto amato dai giovani, forte di una presenza considerevole sui social (ma, al tempo stesso, inguaribile gaffeur), Ko ha totalizzato il 26,34%, pari a 3.485.037 voti. Medico come Lai, sindaco per otto anni di Taipei, ha goduto di molta popolarità nel nord dell’isola, Ko ha impostato la campagna come un confronto tra vecchia e nuova politica, in questo distinguendosi dagli altri candidati e volendo uscire dalla dicotomia tra indipendenza sì/indipendenza no. Altro dato da segnalare in questa sera di scrutini, il fatto che nessun partito sia riuscito a ottenere la maggioranza nelle elezioni legislative, tenute in contemporanea alle presidenziali. Vale a dire, nessuna formazione ha raccolto i 57 seggi necessari per la maggioranza nel Parlamento monocamerale, lo Yuan. Questa assemblea è composta da 113 seggi e il Kuomintang ne avrebbe incassati 52, mentre il Dpp di Lai sarebbe indietro di un seggio, contro gli 8 del Tpp. Gli altri 2 sarebbero andati a candidati indipendenti.

GettyImages Il candidato presidenziale del Tpp, Ko Wen-je, e sua moglie, Chen Pei-chi