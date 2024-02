Sergio Mattarella a Trento, capitale europea del volontariato 2024

Il capoluogo trentino accoglie il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione dell'inaugurazione ufficiale di Trento capitale europea e italiana del volontariato 2024 . Alla cerimonia al "T quotidiano Arena", sono stati invitati oltre 1.200 volontari e 400 studenti, assieme ai rappresentanti delle istituzioni provinciali, regionali, delle Comunità di valle e degli enti locali. Contemporaneamente, in piazza Duomo sarà allestito un maxischermo per permettere a tutti di seguire la cerimonia in diretta. All'evento prenderanno parte anche molti ospiti internazionali , tra cui Andrij Sadovyj, Andriy Moshkalenko e Serhiy Kiral, rispettivamente sindaco e vicesindaci di Leopoli, la città che aveva concorso al titolo di Capitale europea del volontariato assieme a Trento. Sono stati invitati anche i rappresentanti di tutte le città europee che hanno avuto il titolo negli ultimi anni. La giornata sarà il coronamento del percorso che ha portato Trento a questo riconoscimento. Con la candidatura che ha preso forma nel 2021, per poi essere presentata ufficialmente a ottobre 2022. Il 10 dicembre dello stesso anno la proclamazione a Danzica, in Polonia. E due mesi fa il passaggio di consegne ricevuto dalla capitale precedente, la norvegese Trondheim.

Il capo dello Stato "Un saluto di particolare intensità al Sindaco di Leopoli, Andrij Sadovyj, a cui rinnovo sentimenti di amicizia che hanno radici antiche e solide e che le drammatiche conseguenze della brutale invasione russa all'Ucraina hanno ulteriormente rafforzato. La sua libertà, la sua indipendenza, sono tutt'uno con i valori fondativi dell'Europa". "Il volontariato è risorsa tra le più preziose di una società", ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella: "L'Italia, per nostra fortuna, è ricca di volontari e di associazioni che raccolgono e organizzano queste energie civili. Volontari che portano sollievo negli ospedali. Volontari che danno forza alla protezione civile; che si occupano di sicurezza ambientale; che custodiscono e valorizzano il patrimonio culturale. Volontari che portano soccorso. Volontari che distribuiscono cibo e medicinali a chi non ne ha. Volontari che vanno nelle case e assistono le famiglie più povere. Volontari che sostengono le persone vulnerabili, che si dedicano ai bambini, e ai più fragili tra loro. Volontari che si impegnano nel recupero scolastico. Volontari che contrastano la marginalità, l'abbandono, che provano a costruire ponti dove altrimenti ci sarebbero quasi soltanto macerie esistenziali. Volontari che si dedicano ai profughi dalle guerre e dalle

catastrofi climatiche. Persone che danno fiducia. Non solo espressioni di testimonianza, ma persone amiche che, concretamente, rimarginano ferite, per restituire a ciascuno la sua umanità. Energie di grande vigore, grazie alle quali ci siamo sentiti e ci sentiamo più comunità", ha sottolineato il Capo dello Stato.