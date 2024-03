Caso Consip, assolti Tiziano Renzi, Luca Lotti, Italo Bocchino e altri cinque

Due condanne e 8 assoluzioni, tra cui quella di Tiziano Renzi, padre dell'ex presidente del Consiglio, e l'ex ministro Luca Lotti. La sentenza è stata emessa dal tribunale di Roma nell'ambito del processo principale sul caso Consip, la cui inchiesta è partita nel 2016, dopo una camera di consiglio di oltre 3 ore. Gli altri assolti sono l'ex parlamentare Italo Bocchino; degli imprenditori Alfredo Romeo e Carlo Russo; del carabiniere Emanuele Saltalamacchia, all'epoca dei fatti comandante dei carabinieri della Legione Toscana; di Filippo Vannoni, ex presidente di Publiacqua e di Stefano Massimo Pandimiglio. Condannati, invece, i carabinieri Gianpaolo Scafarto (1 anno e 6 mesi) e Alessandro Sessa (3 mesi). I reati, contestati a vario titolo, erano quelli di millantato credito, traffico d'influenze, tentata estorsione, favoreggiamento, falso, rilevazione di segreto.

Il pm Mario Palazzi, lo scorso 22 dicembre, aveva sollecitato otto richieste di condanna e due di assoluzione nel procedimento legato alla centrale acquisti della pubblica amministrazione. Per Lotti era stata sollecitata una pena a 1 anno di reclusione. Stessa condanna richiesta per Bocchino. La procura di Roma aveva poi sollecitato, inoltre, una condanna 2 anni e 6 mesi per Romeo e a 5 anni per Russo. Per l'ex ufficiale del Noe Scafarto è stata chiesta una condanna a 1 anno e 10 mesi, mentre per il colonnello Sessa e' stata sollecitata una condanna a 3 mesi: per loro e' caduta l'accusa di depistaggio.

La condanna era stata chiesta anche per l'ex generale Saltalamacchia (a 1 anno di reclusione); e per Vannoni, (a 1 anno). Chiesta invece l'assoluzione per Renzi senior e Pandimiglio. L'accusa, nel corso della requisitoria, aveva ricordato che, su questo processo, si sarebbe abbattuta "la mannaia della prescrizione".

"Un processo - aveva ricordato il pm Palazzi - destinato più alla storia che alla giustizia, molti di questi reati saranno travolti dalla prescrizione".