9 Marzo 2020: l'Italia si chiude in "lockdown" per contrastare il Covid-19

Il 9 marzo 2020, l'Italia ha adottato misure di emergenza senza precedenti per contrastare la diffusione del virus Covid-19. Con un decreto del Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, l'intero paese è stato messo in lockdown, una serrata totale che ha avuto un impatto profondo sulla vita di tutti gli italiani. Il decreto ha imposto la chiusura di scuole, università, negozi, bar e ristoranti. Sono stati vietati gli spostamenti non necessari e le persone sono state invitate a rimanere a casa. Le attività lavorative non essenziali sono state sospese e solo i servizi di pubblica necessità sono rimasti attivi. L'introduzione del lockdown ha generato un clima di incertezza e timore. La gente era spaventata dal virus e preoccupata per le conseguenze economiche e sociali della pandemia. Le immagini di città deserte e di ospedali al collasso hanno fatto il giro del mondo, segnando l'inizio di un periodo difficile per l'Italia e per il resto del pianeta.

La Pandemia Con pandemia di COVID-19 in Italia si fa riferimento alla diffusione in Italia della malattia infettiva COVID-19, iniziata il 30 gennaio 2020 e terminata ufficialmente il 5 maggio 2023 a seguito della dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità. I primi due casi italiani della pandemia sono stati confermati il 30 gennaio 2020, quando due turisti provenienti dalla Cina sono risultati positivi al virus SARS-CoV-2 a Roma. Un focolaio di infezioni di COVID-19 è stato successivamente rilevato il 21 febbraio 2020 a partire da 16 casi confermati a Codogno (LO), in Lombardia, aumentati a 60 il giorno successivo, con i primi decessi segnalati il 22 febbraio a Casalpusterlengo (LO) e a Vo' (PD).

@rainews Conferenza stampa su vaccini, Locatelli, 9 settembre

Il Comitato Tecnico Scientifico Un ruolo fondamentale nella gestione della pandemia è stato svolto dal Comitato Tecnico Scientifico (CTS), un organismo istituito il 5 febbraio 2020 presso il Dipartimento della Protezione Civile. Il CTS è composto da esperti di diverse discipline, tra cui virologia, epidemiologia, medicina e ingegneria, e qualificati rappresentati degli Enti e Amministrazioni dello Stato. Il compito del CTS è quello di fornire al governo pareri e raccomandazioni su tutte le questioni relative alla pandemia, tra cui le misure di contenimento del virus, la gestione dei casi di contagio e la campagna vaccinale. Il comitato ha fornito al governo pareri e raccomandazioni su tutte le questioni relative alla pandemia, tra cui: Le misure di contenimento del virus, come il lockdown, la chiusura delle scuole e il divieto di assembramenti.

La gestione dei casi di contagio, come il tracciamento dei contatti e l'isolamento dei pazienti.

La campagna vaccinale, come la scelta dei vaccini da utilizzare e le modalità di somministrazione. Alla testa del comitato in carica di presidente e coordinatore c'è il prof. Franco Locatelli. Il prof. Silvio Brusaferro, presidente dell'Istituto superiore di sanità, avrà funzione di portavoce del comitato. Il comitato si è riunito per l'ultima volta il 30 marzo 2022, sciolto a seguito della cessazione dello stato di emergenza Covid-19.

Ansa Giuseppe Conte e Roberto Speranza

Il ministro della Salute Anche Roberto Speranza, Ministro della Salute dal 2019, ha avuto un ruolo chiave nella gestione della pandemia di Covid-19 in Italia, sebbene neppure il suo operato sia stato esente da critiche. Il ministro ha lavorato a stretto contatto con il CTS per implementare le misure di contenimento del virus e per coordinare la campagna vaccinale. Speranza è stato anche il volto del governo nella comunicazione con la popolazione durante la pandemia. Il 1 marzo 2021, il Generale di Corpo d’Armata Francesco Paolo Figliuolo è stato nominato Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e per l'esecuzione della campagna vaccinale nazionale.