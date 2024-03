Meloni in Egitto per un accordo su flussi migratori ed energia: 7,4 miliardi di euro in tre anni

Giornata di accordi ad alto livello, oggi, tra l’Unione europea e l’Egitto, per combattere il traffico migratorio illegale e fornire robusti aiuti finanziari al colosso nordafricano. L’obiettivo è quello di replicare con l’Egitto l’accordo già firmato con la Tunisia, per siglare una serie di intese sull’asse tra Roma e Il Cairo, anche nell’ottica Piano Mattei.

Questo per sommi capi lo scopo della missione che vede impegnata la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che sarà accolta nella capitale egiziana dal ministro delle Antichità egiziano e dall’ambasciatore italiano al Cairo, Michele Quaroni. Successivamente, la premier raggiungerà il palazzo presidenziale dove ad attenderla troverà il presidente Abdel Fattah al-Sisi.

Gli accordi verranno siglati da quest’ultimo con la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, a capo della missione congiunta europea; oltre alla presidente del Consiglio, il primo ministro belga (e presidente di turno del Consiglio dell'Unione Europea), Alexander De Croo, il cancelliere austriaco, Karl Nehammer, e i primi ministri di Grecia e Cipro, altri due Paesi interessati dalla rotta migratoria mediterranea, Kyriakos Mitsotakis e Nikos Christodoulidis.

“Quello di oggi tra l'Unione europea e l'Egitto per noi è un accordo molto importante, perché l'Ue ha ancora il problema di sostituire gli approvvigionamenti energetici venuti meno dalla Russia, e l'Egitto è diventato un Paese-chiave per la sua posizione tra Gaza, Sudan e Libia, e ha ricevuto negli ultimi mesi un gran numero di immigrati, anche subsahariani, molti dei quali con destino finale l'Europa” ha commentato un alto funzionario della Commissione europea.

A differenza dell'intesa siglata recentemente con la Tunisia, quella con l'Egitto mette in gioco più risorse e abbraccia diversi campi oltre a quello delle migrazioni, “in un'ottica win-win e non assistenzialistica”, sottolineano all'Ue, rispondendo alle osservazioni della sinistra europea, in gran parte contraria a questa intesa. “Quello che si va a firmare è un partenariato strategico Egitto-Ue, è stato spiegato, con uno stanziamento totale di 7,4 miliardi di euro in tre anni (2024-2027) da erogare a vario titolo: 600 milioni di euro andranno a sovvenzioni varie, di cui 200 milioni per la gestione delle migrazioni (sicurezza ai confini, formazione di manodopera qualificata, misure per favorire la migrazione legale e scoraggiare quella illegale). Cinque miliardi di euro saranno invece erogati in forma di prestiti agevolati per progetti bilaterali; 1,8 miliardi supporteranno ulteriori investimenti, a valere sul Piano di investimenti per l'economia del vicino sud”.