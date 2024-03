Sconto in fattura e cessione del credito restano attivi per i comuni colpiti dal terremoto

Lo stop allo sconto in fattura e alla cessione del credito previsto dal dl Superbonus non si applicherà agli immobili danneggiati dai terremoti di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria verificatisi il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016. Lo prevede l'ultima bozza del decreto in cui si specifica che la deroga "trova applicazione nel limite di 400 milioni di euro per l'anno 2024 di cui 70 milioni per gli eventi sismici verificatesi il 6 aprile 2009".

Dopo il varo della nuova Decreto Legge, si è aperta una discussione sul rischio che la normativa sullo stop allo sconto in fattura e alla cessione del credito potesse bloccare la ricostruzione delle aree colpite dal sisma.

Allo stesso centrodestra, in modo particolare Forza Italia, non era piaciuto l’arrivo di quella norma in Consiglio dei ministri quasi come un blitz. La mancata precisazione iniziale di come il provvedimento poteva essere derogato proprio per le zone colpite dal sisma, rappresentava un ulteriore elemento di difficoltà per il governo e il centrodestra di fronte all’elettorato di quelle regioni.

Da qui la modifica, o meglio, la rettifica del provvedimento. Ma evidenziando, per l’appunto, un limite di spesa che è stato definito in 400 milioni di euro di cui 70 fanno riferimento al terremoto del 2009 di Umbria e Marche. Il testo precisa ancora che spetta al Commissario straordinario per la ricostruzione, Guido Castelli, assicurare "il rispetto del limite di spesa, verificando anche il raggiungimento del plafond a disposizione, avvalendosi dei dati resi disponibili sul Portale nazionale delle classificazioni sismiche gestito dal Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri".