Schlein attacca Giuseppe Conte: "Ha mancato di rispetto a tutti e vuole far vincere la destra"

Se l'ipotesi di accordo tra Pd e 5stelle a Bari può essere ancora perseguibile, lo si saprà nei prossimi giorni. Ma non oggi. Non dopo lo strappo di Conte e dopo la risposta sferzante della segretaria del Pd Elly Schlein che a Bari è arrivata al comizio che doveva concludere la campagna per le primarie di Vito Leccese e che si è trasformato invece in quello di apertura della campagna elettorale per la sua candidatura a sindaco del centrosinistra e non più del campo largo o, se vogliamo, del campo largo tranne i Cinque Stelle e Si che convergeranno invece su Michele Laforgia.

Dopo mesi in cui la segretaria dem ha risposto con un sorriso alle intemperanze e agli attacchi che arrivavano da Giuseppe Conte, questa volta ha deciso che le guance porte erano troppe.

Per ora è così anche se, da entrambi i fronti, qualcuno crede ancora in un miracolo che però, con ogni probabilità, se ci dovesse essere, porterebbe ad un terzo nome “unitario”.

Sul palco salgono lei e Leccese, restano giù Antonio Decaro e - soprattutto - Michele Emiliano. La Schlein nel suo intervento ringrazia sia il sindaco uscente che il presidente della Regione, che anche un pezzo di Pd reputa però troppo "spericolato" nelle alleanze e troppo incline al "trasformismo".

Nel giorno del “grande strappo” sembrava che Elly Schlein avesse deciso di disertare Bari ma poi decide di arrivare, di cambiare quel suo modo di porsi forse con troppa riverenza nei confronti dell'ex alleato cominciando proprio da questa scelta. "Ieri nei corridoi romani già sentivo girare la voce che non sarei venuta qui da voi. Invece sono qui con voi e per voi e ci metto la faccia perché questa battaglia noi la facciamo insieme. E sono qui perché io a differenza di altri sono una persona che mantiene gli impegni presi". Il messaggio è dritto a Giuseppe Conte: "Capisco che chi ha iniziato a far politica direttamente da palazzo Chigi forse non ha tanta dimestichezza con la militanza di base, con la fatica di costruire percorsi democratici collettivi, come chi monta i gazebo per le primarie. Ma pretendo si abbia rispetto per questa comunità". Perché, insiste Schlein, "far saltare le primarie a tre giorni dal voto è una sberla a tutta la gente perbene che si stava preparando a votare domenica per Vito o per Michele". Soprattutto, sottolinea, è "insopportabile l'illazione che i due candidati, entrambe persone specchiate, si potessero avvalere di metodi poco trasparenti senza riuscire a controllare il voto che arrivava. No, non è accettabile".

"Mi dispiace molto questa scelta unilaterale che ha preso Giuseppe Conte con i 5 Stelle senza cercare insieme una soluzione. Lo voglio dire con chiarezza: così aiutano la destra".

Lei, nella mattinata precedente, Giuseppe Conte lo aveva cercato per mare e per monti, per trovare insieme una soluzione. Invece il leader a cinque stelle ha preferito arrivare a Bari, attendere i giornalisti e sganciare la bomba del “ritiro” dalle primarie. Eppure nelle sue parole sembra individuare già quella strada per un possibile percorso che resta ancora comune.

E questo, al di là dei rapporti personali ora abbastanza incrinati, è un punto che la leader Pd continua a considerare centrale, "anche ieri (giovedì) abbiamo proposto all'altro candidato di fare un passo indietro entrambi. Ma - ha chiosato con un'altra staffilata - la risposta è stata negativa, forse anche da chi aveva già architettato conferenze stampa dai luoghi confiscati alla mafia grazie all'impegno del Pd".

La spinta a provare ancora la strada della pazienza con M5s viene da diversi dei suoi principali sostenitori nel partito. giovedì si è fatto sentire Goffredo Bettini, ieri è stato Andrea Orlando a reiterare la via evangelica "dell'altra guancia": certo, dice in tv, bisogna "respingere le strumentalizzazioni di Conte". Ma poi aggiunge: "Quello che penso si debba fare in questo momento è gettare acqua sul fuoco" e "per dimostrare la buona volontà delle forze in campo il passo da fare è cercare una terza figura".

Un terzo candidato che possa sancire la ricucitura ed evitare una spaccatura che con tutta probabilità consegnerebbe Bari alla destra dopo tanto tempo. E' questa l'idea che rimane sotto traccia e neanche troppo. Lo stesso Leccese dal palco ne parla: "Qualcuno dei sostenitori di Laforgia mi ha chiesto se si può ricucire. Ho provato sempre a ricucire gli strappi". Ma, aggiunge, la "soluzione unitaria" non può essere convergere su Laforgia, il candidato sostenuto da Conte: "Questa non si chiama soluzione unitaria, questo si chiama ultimatum. E noi siamo stanchi di subire ultimatum". Questa la linea fissata dal Pd: nessuno pensi di imporre candidati, se il gioco è questo allora i democratici sono tutti a sostegno di Leccese candidato sindaco, come ha detto la Schlein dal palco. Poi, ha aggiungo la leader Pd, "siamo pronti a sostenerti anche se vorrai tentare ancora la strada dell'unità trovando una sintesi unitaria dopo questa rottura che loro hanno prodotto". Appunto, uno spiraglio lasciato aperto, perché la matematica ha una sua forza e la divisi è un grande "regalo alla destra".

Ma la guancia non viene ri-posta oggi perché - avverte la Schlein - "non mi scompongo mai per gli attacchi che arrivano direttamente a me. Ma non sono disposta a tollerare gli attacchi che arrivano a questa nostra comunità".