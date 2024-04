Conegliano travolge Scandicci: è il 6° scudetto di fila

Era la formazione più forte del campionato e lo ha dimostrato, ancora una volta, sul campo. La Prosecco Doc Imoco Conegliano ha sfruttato il primo match-ball a disposizione e si è laureata campione d'Italia. Sul parquet del Palazzo Wanny di Firenze, il sestetto veneto supera le padrone di casa della Savino Del Bene Scandicci per 3-1 (23-25, 25-17, 25-17, 25-21) e archiviano la serie tricolore per 3-1. Le pantere, al loro settimo scudetto della storia, che avevano perso in casa gara-1, hanno ribaltato la sfida con due successi consecutivi per poi chiudere la 'pratica' lontano dal proprio pubblico.

L'epopea dorata della Prosecco Doc Imoco Volley ha visto a Firenze aggiungersi un altro tassello pregiato per una collezione che è già arrivata alla cifra di 23 trofei conquistati dal club gialloblù dalla fondazione del 2012 ad oggi. Quello messo in bacheca in terra toscana dalle Pantere è il 7° scudetto, 6° consecutivo, che conferma l'imbattibilità in Italia nelle finali che dura dal 3 febbraio 2019, ultima sconfitta nella Coppa Italia con Novara. Da lì in poi in campo nazionale 15 trofei consecutivi, 5 Coppa Italia, 5 Supercoppa Italiana e 5 scudetti. In totale nella bacheca di Conegliano ci sono 7 scudetti, 2 Mondiali per Club, 1 Champions League, 6 Coppe Italia, 7 Supercoppe Italiane. In questa stagione finora la squadra di coach Santarelli ha vinto tutto, Supercoppa Italiana, Coppa Italia e Scudetto, ma non è finita perchè il 5 maggio ad Antalya (Turchia) c'è ancora la possibilità di un fantastico "poker" con la SuperFinal di Champions League che vedrà le Pantere giocarsi il massimo trofeo continentale nel "derby" con l'Allianz Milano.

