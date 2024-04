Dieci anni fa la canonizzazione di Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II, giganti nella fede

Le immagini del cuore di Roma, colmo di pellegrini, si alternavano con primi piani sugli arazzi con le effigi dei nuovi santi, sul volto di Papa Francesco e su quello di Papa emerito Benedetto XVI che concelebrava. Più di due miliardi di persone in tutto il monto erano collegate attraverso i mezzi di comunicazione per una festa della fede.

Giovanni XXII, il papa della Pacem in Terris

E’ stato il testimone degli orrori della II Guerra Mondiale, la sua più famosa enciclica non parla di “terra”, ma di “terre” anche se il più delle volte se ne parla al singolare. “La Pace in terra, anelito profondo degli esseri umani di tutti i tempi”. Eppure Terris è plurale, perché plurale è il mondo e le terre che lo compongono e nella pluralità si compone l’ordine, la convivialità, il vivere insieme. In un’unica terra si può pensare a un unico ordine, un unico sistema, una sola possibile organizzazione sociale. In un mondo plurale non è così. Un plurale che ha bisogno di scendere in ogni realtà, in ogni vita.

Con queste parole il Santo Padre aveva ricordato Papa Roncalli, durante l’Omelia della Messa di Canonizzazione: “Nella convocazione del Concilio san Giovanni XXIII ha dimostrato una delicata docilità allo Spirito Santo, si è lasciato condurre ed è stato per la Chiesa un pastore, una guida-guidata, guidata dallo Spirito. Questo è stato il suo grande servizio alla Chiesa; per questo a me piace pensarlo come il Papa della docilità allo Spirito Santo”