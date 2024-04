Giovane donna trovata morta nella stanza di un motel, ferite da taglio alla gola

Una donna è stata trovata morta nella stanza di un albergo a Formia, in provincia di Latina. La 25enne, era riversa sul letto dell'albergo distante solo pochi metri dalla stazione ferroviaria della località balneare del basso Lazio.

La polizia e il medico legale hanno repertato alcune ferite alla gola, provocate da un coltello. Non si esclude nessuna ipotesi ma quella più accreditata, fino a quando non verrà eseguita l'autopsia è quella del suicidio. Nella stanza sarebbe stato trovato un biglietto d'addio. In corso gli accertamenti per capire la dinamica dei fatti.