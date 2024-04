La Tigre di Mompracem torna a ruggire, avrà il volto di Can Yaman

Dopo tanta attesa, il 22 aprile inizieranno le riprese di 'Sandokan', serie evento internazionale prodotta da Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction.

La serie (girata tra Lazio, Toscana e Calabria) è un nuovo adattamento della storica saga di romanzi di Emilio Salgari, sviluppata per la televisione da Alessandro Sermoneta, Scott Rosenbaum e Davide Lantieri, e diretta da Jan Maria Michelini e Nicola Abbatangelo. Sandokan andrà in onda prossimamente su Rai1.

Vedremo Can Yaman nei panni della Tigre della Malesia, affiancato dall'esordiente Alanah Bloor nel ruolo di Marianna. Con loro ci saranno Ed Westwick nel ruolo dell'antagonista Lord James Brooke, mentre sarà Alessandro Preziosi a dare il volto all'iconico Yanez de Gomera.

La serie, ambientata nel Borneo a metà del 1800, narra di un paradiso abitato dalle tribù native dei Dayak, che vivono secondo le loro antiche tradizioni, ma dominato dalla spietata legge dei colonialisti inglesi. Sandokan combatte contro i colonizzatori, ma la sua vita cambia quando incontra Marianna, la bella figlia del console britannico di Labuan. È l'inizio di una storia d'amore impossibile: lei nobile, lui un pirata. Sulle loro tracce si metterà il leggendario cacciatore di pirati, Lord James Brooke, che non si fermerà davanti a niente pur di catturare Sandokan e conquistare il cuore di Marianna.