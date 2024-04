Superlega, finale scudetto: Perugia batte Monza ed è avanti 2-1

La Sir Susa Vim Perugia si è portata avanti per 2-1 nella finale scudetto della Superlega maschile di pallavolo.

Fra le mura amiche del PalaBarton, il team allenato da Angelo Lorenzetti, tecnico detentore del titolo, vinto lo scorso anno quando era alla guida del Trentino Volley, si è imposto sulla Mint Vero Volley Monza per 3-1. Questi i parziali: 25-15, 25-18, 24-26, 25-19.

Domenica a Monza andrà in scena gara 4, che potrebbe assegnare lo scudetto a Perugia, che in questa stagione ha già messo in bacheca il Mondiale per Club, la Supercoppa e la Coppa Italia.