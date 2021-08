Afghanistan I talebani: "Siamo cambiati, nessuna vendetta". Biden e Johnson convocano G7 per prossima settimana Anche stamattina folla all'aeroporto di Kabul per lasciare il paese. In pochi si fidano delle promesse dei talebani che assicurano: "No a vendette. Rispetteremo i diritti delle donne, se rispettano la sharia". Biden e Johnson convocano per la prossima settimana un G7 on-line. Il Canada annuncia che non riconosce il governo talebano. Per Cina e Russia, invece, ci sono segnali positivi

Condividi