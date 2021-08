Afghanistan Talebani a Usa: se restate oltre il 31 agosto reagiremo. Domani G7 straordinario Il presidente degli Stati Uniti ha ribadito che la "priorità è portare via da Kabul i cittadini americani". E ringrazia per il sostegno gli alleati come l'Italia. Londra convoca per domani un G7 straordinario. Ancora spari all'aeroporto: morto un soldato afghano, tre feriti



Condividi

All'aeroporto di Kabul un morto e tre feriti tra i soldati afghani in uno scontro a fuoco con assalitori non identificati. Un'altra vittima che si aggiunge ai venti morti nella calca delle migliaia di persone che cercano di fuggire. Intanto i talebani continuano a lavorare per la formazione del nuovo governo e dicono no a una proproga del ritiro delle truppe americane."Il presidente Biden ha annunciato che ritireranno tutte le loro truppe entro il 31 agosto. Se estendono questo termine vuol dire che stanno prorogando l'occupazione: è una linea rossa e se lo faranno ci saranno conseguenze". Lo ha detto a Sky News da Doha il portavoce dei talebani, Suhail Shaheen.Nuovo intervento del presidente Usa, Joe Biden, sulla crisi afghana. "La nostra priorità a Kabul è quella di far uscire gli americani nel modo più sicuro possibile. Abbiamo evacuato anche cittadini di Paesi alleati. Dal 14 agosto abbiamo evacuato 28 mila persone, 33 mila da luglio e 11 mila in meno di 36 ore. Abbiamo dimostrato che possiamo fare uscire da Kabul migliaia di persone. Ogni americano che vorrà tornare, tornerà a casa".Il presidente ha poi sottolineato: "Sono in contatto con i leader di Italia, Germania e Spagna che ci aiutano nelle evacuazioni. E' uno sforzo senza precedenti, sarà difficile e doloroso". "Se mi fido dei Talebani? Non mi fido di nessuno. Per ora hanno rispettato gran parte di quanto detto. Sono in cerca di legittimità vediamo se alle parole seguiranno i fatti".Biden ha quindi aggiunto, in risposta alle critiche interne: "Voglio chiarire tre cose. La prima è che gli aerei che decollano da Kabul non arrivano direttamente negli Usa, ma atterrano nelle basi Usa all'estero; la seconda è che saranno fatti controlli di sicurezza per tutti i cittadini non americani; la terza è che esaminati i controlli, accoglieremo gli afghani che ci hanno aiutato. Questi sono gli Usa".E poi: "Ho il cuore spezzato per le immagini che vengono da Kabul", ribadendo la preoccupazione per possibili attacchi terroristici. Il presidente ha sottolineato l'importanza dell'impiego anche degli aerei civili nell'operazione di evacuazione. Gli Usa sperano di non dover prorogare la scadenza del 31 agosto rispetto alla presenza in Afghanistan, ma "ci sono discussioni in corso", ha inoltre affermato Biden, rispondendo a una domanda dei giornalisti.Il premier britannico Johnson ha convocato per domani un G7 straordinario con Usa, Italia, Francia, Germania, Canada e Giappone. Ma il governo italiano continua a lavorare a un G20 straordinario per coinvolgere anche Russia e Cina.In vista dell'incontro virtuale dei leader del G7, il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, ha parlato degli sviluppi in Afghanistan con il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg. "E' importante completare l'evacuazione dei cittadini dell'Unione europea, del personale locale e delle famiglie - scrive Michel su Twitter. I diritti degli afgani, in particolare delle donne e delle ragazze, resteranno la nostra preoccupazione principale: tutti gli strumenti dell'Ue per sostenerli devono essere usati".