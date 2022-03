Live guerra in Ucraina, la cronaca minuto per minuto: giorno 18

Melitopol, la città occupata dai russi, ha un nuovo sindaco

Melitopol, occupata dalle forze russe, ha un nuovo sindaco: si chiama Galina Danilshenko ed è già stata consigliere comunale di questa città ucraina. E' stata scelta per sostituire Ivan Fedorov, sindaco che, secondo le autorità ucraine, è stato catturato da uomini armati e accusato di “terrorismo” dalla procura della cosiddetta repubblica popolare di Luhansk, riconosciuta e appoggiata dalla Russia. In una dichiarazione diffusa da un canale televisivo locale, la sindaca ha chiarito che il suo "principale compito è prendere tutte le decisioni necessarie per far tornare la città alla normalità". Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha denunciato il sequestro di Fedorov aggiungendo che viene torturato perché dichiari il suo sostegno alla Russia. Nel suo colloquio con il premier israeliano, Naftali Bennett, Zelensky ha chiesto un aiuto per liberarlo.