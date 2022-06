Draghi: "Continueremo a sostenere Kiev come chiesto dal Parlamento"

Ferrara (M5S): “Passare dalla diplomazia delle armi alle armi della diplomazia”

Chiediamo di "porre in essere iniziative per il cessate il fuoco, e pieno e costante coinvolgimento del parlamento, inclusa la decisione di inviare nuove arme, occorre passare dalla diplomazia delle armi, alle armi della diplomazia". Così Gianluca Ferrara del M5S, intervenendo in Senato. "Questo conflitto è la degenerazione di una frattura che si doveva comporre tempo fa". "Noi - dice - vogliamo che i nostri nipoti sappiano che abbiamo fatto di tutto per la pace". "La mia forza ha sempre sollecitato per una soluzione politica del conflitto, continueremo a farlo, fino a quando le parole prenderanno il posto delle pallottole", aggiunge il senatore pentastellato. Siamo "atlantisti, europeisti e mediterranei, ma non possiamo non aver una postura critica su certe scelte, le guerre in Afghanistan, ad esempio ha determinato morte e distruzione come in Ucraina". "Non dobbiamo indossare subito l'elmetto - conclude - ma dobbiamo escogitare altre soluzioni".

"Presidente, dopo 4 mesi di guerra, le chiediamo di farsi portavoce di due punti: sollecitiamo la necessità di iniziative politiche orientate al cessate il fuoco e per una definizione pacifica del conflitto e, in secondo luogo, il più pieno e costante coinvolgimento del Parlamento in relazione all'indirizzo politico perseguito dal governo nei consessi europei e internazionali, inclusa la decisione di inviare nuove forniture militari".

“I pilastri dell'Italia sono le nostre vocazioni europeiste, atlantiste e mediterranea e pensare che venga meno uno dei 3 pilastri significa far cedere tutto. Di questo ne abbiamo piena contezza, ma questo non può impedirci una postura critica su questa scelta per ricordare che altre guerre precedenti hanno seminato morte e distruzione come quella odierna e quindi bisogna chiedersi qual è il metodo per evitare una guerra” ha continuato il senatore del M5s, Gianluca Ferrara.