Cremlino: i tentativi americani di strangolare la Russia con le sanzioni non funzionano

I tentativi statunitensi di "strangolare" la Russia con sanzioni "non funzionano". Lo ha affermato in un'intervista a Ria Novosti il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. "Ci sono esperti internazionali, anche in America, che dicono che stanno già dicendo che qualcosa non sta funzionando", ha aggiunto.