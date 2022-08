Nancy Pelosi in visita a Taiwan. Tensione alle stelle tra Usa e Cina

Tutto pronto all'aeroporto Songshan di Taipei per l'arrivo della speaker della Camera dei Rappresentanti Usa, Nancy Pelosi. Le immagini circolanti su Youtube mostrano nella notte di Taiwan, la direttrice dell'American Institute in Taiwan, la de facto ambasciata Usa, Sandra Oudkirk, e il ministro degli Esteri dell'isola, Joseph Wu, mentre parlano in attesa dell'atterraggio del volo con a bordo la speaker democratica. Alle loro spalle, si scorgono altri funzionari di Taiwan, tra cui alcuni in divisa militare.