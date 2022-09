Alluvione nelle Marche, trovato lo zainetto di scuola del piccolo Matteo

Il padre di Mattia: “È vivo, lo troveremo".

Nessuna sosta per la ricerca del bimbo di 8 anni strappato dalla piena mentre era tra le braccia della mamma. Il padre di Mattia, Tiziano Luconi, ha raccontato di essere convinto che suo figlio è vivo, “magari aggrappato ad un albero e di volerlo ritrovare a costo di ribaltare ogni filo d’erba”. "In tre giorni ho dormito tre ore, sono distrutto, ma devo trovare Mattia", ha raccontato Tiziano, che partecipa in prima persona alle ricerche. "Mattia è il mio gnometto speciale, noi stiamo sempre insieme - racconta -. Voglio fare un ringraziamento speciale a vigili del fuoco, forze di polizia e volontari". "La forza per andare - conclude - me la dà solo la speranza e la voglia di credere con tutto me stesso che Mattia sia vivo".