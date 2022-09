La giornata politica, le parole dei leader in vista del voto del 25 settembre

Paragone (Italexit): "Il palazzo scommette sul 40% di astensione, riprendiamoci il voto"

“Come Italexit non diciamo no a tutto, diciamo no all'impostazione che hanno a palazzo Chigi ed è l'impostazione che sta danneggiando i cittadini italiani e le imprese - così il leader di Italexit, Gianluigi Paragone a Reggio Calabria per un incontro di presentazione dei candidati dei collegi della città alle elezioni di domenica 25 settembre - “Servirebbe - ha aggiunto Paragone - uno scostamento di bilancio di 35 miliardi, e poi ne riparliamo. Oppure chiedere ad Eni i 7 miliardi di extraprofitti per destinarli a famiglie e piccole imprese, e ne riparliamo”. Paragone poi è intervenuto sul tema delle sanzioni affermando: ”Andiamo a togliere le sanzioni dalla Russia, e poi nel riparliamo. Ai calabresi dico - ha sostenuto ancora il leader di Italexit - che non devono arrendersi alla tentazione del 'non voto': il palazzo sta scommettendo sul 40% di persone che non vogliono andare a votare. Così stanno facendo il gioco di palazzo Chigi, i mercati internazionali e l'Europa che stanno scommettendo sul 40% di astensione. Riprendiamoci il voto"