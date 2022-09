Meloni pensa alla squadra di governo, il pressing di FI e Lega

Oggi è in programma il Consiglio federale della Lega alle 15 a Milano per un’analisi del voto, dopo l'8,8% raggiunto domenica l’8,8% che ha ribaltato gli equilibri nel centrodestra. La Lega doppiata da Fratelli d’Italia in Lombardia, in Veneto e ancora più indietro in Friuli Venezia Giulia, tre regioni guidate dal Carroccio.

Salvini sottolinea: "Il mio mandato è in mano ai militanti, non in mano a due ex consiglieri regionali o a un ex deputato. Non è un'auto assoluzione, mi prendo io tutte le responsabilità, mi faccio carico degli errori. Onori e oneri, sono abituato a fare così e conto che il 99% della comunità militante lavori insieme. Se qualcuno ha altri progetti, non siamo mica una caserma”.