Mondiali di volley femminile, l'Italia oggi affronta il Porto Rico

Bosetti: "No passi falsi, crescere"

All'indomani della partita d'esordio questo il commento della schiacciatrice dell'AGIL Caterina Bosetti: “Non è stata una partita bellissima. Va bene così, sapevamo che all’esordio non sarebbe stato facile tenere un ritmo alto e mostrare una gran pallavolo. Diciamo che abbiamo rotto il ghiaccio in questo Mondiale e preso le misure anche al campo di gioco. L’importante era conquistare la vittoria e i 3 punti con un risultato secco, iniziando nel migliore dei modi il torneo.

Eravamo consapevoli fin dalla vigilia che questo girone non c’avrebbe consentito di trovare facilmente il nostro ritmo, per questo motivo sarà importante sfruttare le prime gare per crescere a livello di condizione fisica. Dobbiamo fare il pieno di vittorie e punti, perché ci saranno molto utili nella seconda fase. Bisognerà stare attente a non commettere passi falsi e complicarci la vita".