Entra nel vivo la seconda fase del Mondiale di volley, in campo l'Italia contro l'Argentina

Le parole di Mazzanti alla vigilia di Italia-Argentina

Le parole del commissario di Davide Mazzanti: “Nelle prossime due gare contro Argentina e Cina dovremo semplicemente giocare come sappiamo e vogliamo. Sarà importante gestire la squadra dal punto di vista fisico, siamo in un momento del Mondiale in cui il calendario non facilita il recupero. Giochiamo sempre due partite molto ravvicinate, quindi sarà importante ottenere il risultato, ma anche gestire le energie delle ragazze, considerano che due partite intense come saranno quelle di domani e sabato sicuramente si faranno sentire. L’Argentina è una squadra che conosciamo leggermente meno, la stiamo studiando ed è un po' che non ci giochiamo, rispetto ai Giochi Olimpici di Tokyo dello scorso anno sono cambiate diverse giocatrici. Contro la Cina, che invece conosciamo molto bene, sarà un'altra grandissima partita. È una formazione che ci ricorda momenti particolari del nostro percorso, sarà molto bello affrontarla nuovamente"