E' morto Benedetto XVI, il primo Papa emerito della storia. I funerali giovedì in piazza San Pietro

Morte Ratzinger, Sunak: "La sua visita nel Regno Unito nel 2010 è stata un momento storico"

"Sono addolorato nell'apprendere della morte del Papa emerito Benedetto XVI. È stato un grande teologo la cui visita nel Regno Unito nel 2010 è stata un momento storico sia per i cattolici che per i non cattolici di tutto il nostro Paese. I miei pensieri vanno oggi ai cattolici nel Regno Unito e in tutto il mondo". Questo il saluto del premier britannico Rishi Sunak al Papa emerito via Twitter.