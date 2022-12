Guerra in Ucraina. La cronaca minuto per minuto, giorno 295

Kiev: I russi hanno rapito e portato in russia 40 bambini di Lysychansk e Severodonetsk

I militari russi hanno preso 40 bambini ucraini da Lysychansk e Severodonetsk e li hanno portati nella regione di Stavropol, sul territorio della Federazione russa. L'accusa arriva dal centro di resistenza nazionale, come riporta Ukrinform. "Gli occupanti hanno effettuato esami medici sui bambini ucraini - sostiene il centro di resistenza nazionale - per inviarli in apposite strutture. Nel prossimo futuro i bambini non saranno restituiti ai genitori fino a quando non andranno loro stessi a prenderli, poi la famiglia non potrà tornare indietro perché i russi hanno imposto la legge marziale. Inoltre i bambini sono sottoposti a propaganda da parte dei russi sulle cause della guerra, utilizzando famosi attori, atleti e blogger russi". 03:41