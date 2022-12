Kirby: Per ora Biden non intende parlare con Putin. Kherson senza energia elettrica

Kirby: Per ora Biden non intende parlare con Putin

Il presidente Usa Joe Biden "non ha al momento nessuna intenzione di avere uno scambio"con il presidente russo Vladimir Putin sul dossier ucraino. Lo ha voluto chiarire il portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale, che dipende dalla Casa Bianva, John Kirby. "E come ha dichiarato lo stesso Biden, Putin non ha mostrato assolutamente nessun interesse per qualunque tipo di dialogo, anzi piuttosto il contrario". Ieri il capo della Casa Bianca aveva detto di essere "pronto a parlare con Putin se cerca un modo di mettere fine alla guerra", osservando tuttavia che per ora non lo aveva ancora fatto. "Se questo sarà il caso, allora consultando i miei amici francesi de della Nato sarò felice di sedermi con Putin per capire che cos'ha in testa. Ma non lo ha ancora fatto", aveva spiegato in una conferenza stampa congiunta con il presidente francese Emmanuel Macron. Oggi Mosca ha "ovviamente" respinto la proposta, poichè questa implicava un ritiro delle truppe russe dall'Ucraina, un'opzione che la Russia non considera. Il portavoce della Casa Bianca ha negato che gli Stati Uniti vogliano spingere il presidente Volodymyr Zelensky a riprendere il negoziato con Mosca. "La guerra potrebbe finire oggi stesso senza negoziati se Putin facesse la cosa giusta e lasciasse l'Ucraina", ha concluso Kirby.