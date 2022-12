Vertice Ue, Meloni: "Grande responsabilità verso i Balcani Occidentali"

Nuova proposta Ue a Serbia-Kosovo, intesa in meno un anno

L'Unione europea ha inviato fra ieri e oggi una nuova proposta ai governi di Serbia e Kosovo per la normalizzazione dei rapporti, con un "ritocco" rispetto al testo che era sul tavolo prima della crisi delle targhe. Lo riferisce un alto funzionario Ue a margine del vertice Ue-Balcani occidentali a Tirana, dove "sono attese le prime reazioni" da Belgrado e Pristina, come spiega la stessa fonte. La novità della proposta "è un chiaro calendario di come le cose devono andare avanti", ma non vengono aggiunti altri dettagli se non la considerazione che il processo ora deve durare "molto meno di un anno".