Precipita un elicottero a Kiev: 14 morti. Fra loro il ministro dell'Interno, muore anche un bambino

Kiev, capo della polizia nazionale nominato nuovo ministro dell' interno ad interim

Il governo ucraino ha nominato il capo della polizia nazionale Ihor Klymenko come nuovo ministro dell'Interno ad interim. Lo annuncia il primo ministro ucraino Denys Shmygal via Telegram, come riportato da Ukrainska Pravda.

"Dopo la discussione con il parlamento, ci sarà una proposta per la nomina di un nuovo capo del dipartimento", fa sapere Shmygal. "Il ministero dell'Interno è uno degli anelli fondamentali per la sicurezza del nostro Paese, e quindi sono in atto i protocolli necessari per tenere sotto controllo tutti i processi".