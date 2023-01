Guerra in Ucraina. La cronaca minuto per minuto, giorno 341

"Una lotta letteralmente per ogni metro"

Le forze armate ucraine continuano a trasferire le riserve nelle direzioni di Artemivsk, Ugledar e Mariinsk, ha dichiarato il capo ad interim della cosiddetto repubblica popolare del Donetsk, Denys Pushylin alla trasmissione Channel One. Ha anche notato che ci sono stati alcuni avanzamenti delle forze russe in queste direzioni, ma "non così brillanti, cioè c'è una lotta letteralmente per ogni metro". lo scrive l'agenzia di stampa russa Tass.