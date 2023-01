Live guerra in Ucraina, la cronaca minuto per minuto: giorno 312

Drone Kiev danneggia impianto elettrico in Russia

Un drone ucraino ha attaccato un impianto elettrico in Russia, nel distretto di Klimovsky. Lo riferisce il governatore della regione di Bryansk, Alexander Bogomaz, nel suo account Telegram, secondo quanto riporta l'agenzia Tass. "Un velivolo ucraino senza pilota ha attaccato questa mattina il distretto di Klimovsky - ha scritto - nessuno è rimasto ferito. Un impianto elettrico è stato danneggiato a seguito dello sciopero lanciato; non c'è elettricità in un insediamento". Sul luogo dell'incidente sono al lavoro i soccorsi.