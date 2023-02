Elezioni regionali in Lombardia e nel Lazio: alle 12 affluenza (in calo) all'8,9%

Conte: "Chi non vota fa scegliere agli altri"

“Io ricordo sempre che chi rimane a casa e non vota non è vero che non sceglie ma lascia scegliere agli altri. E questo non è bello per una democrazia. Quindi quanti più voti ci saranno, maggiore salute avrà la democrazia e maggiore possibilità avranno i cittadini di incidere nella politica regionale”. Lo ha detto il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, uscendo dal seggio di via Giulia dove questa mattina ha votato per le elezioni regionali del Lazio.