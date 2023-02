Zelensky a Bruxelles: l'Europa è la nostra casa. Mosca: migliaia di tank in risposta alle armi Nato

Morawiecki al Corriere della Sera: "Battere Mosca è ragione di Stato"

"Consideriamo la guerra in Ucraina soprattutto una minaccia esistenziale per la Polonia e per tutta l'Europa. Se la Russia la vince, tutte le analisi geopolitiche possono essere gettate via. La Polonia non ha scelto il luogo in cui si trova sulla carta geografica, ma comprende perfettamente la responsabilità che questa posizione comporta. Sconfiggere la Russia è una ragion di Stato sia polacca che europea". Così al Corriere della Sera il premier polacco Mateusz Morawiecki che si dice contrario all'idea di colloqui con il Cremlino in quanto "con i terroristi non si tratta. E la Russia è diventata oggi uno Stato terrorista. Bombardamenti quotidiani di città, attacchi a obiettivi civili, stragi di donne e bambini: la portata dei crimini di guerra della Russia è semplicemente mostruosa e fin quando ciò non avrà fine, non c'è nulla di cui parlare. E un'altra condizione per riportare la Russia nel gruppo degli Stati civili è la deputinizzazione. Ma sono i russi stessi a dover smantellare questo sistema quasi totalitario creato dal presidente Putin. Allora ci sarà la speranza di un futuro diverso per le relazioni Russia-Ue". "La Russia può ritirarsi da questa guerra già oggi. I russi e le élite russe dovrebbero finalmente accorgersi che quella che la propaganda di Putin chiamava 'operazione speciale' è di fatto una missione suicida per la Russia. C'è posto per la Russia nel mondo, ma non può essere una Russia imperiale, la Russia di Putin. La Germania è tornata nel gruppo dei Paesi civili dopo Hitler. Questo processo non è stato facile, ma ha avuto successo. Questo percorso non è chiuso neanche per la Russia".