Francia: nuove proteste, blocchi a scuola, meno gente in piazza. A Parigi il corteo con i sindacati

Riforma pensioni: ancora blocchi in scuole e università

Questa mattina a Lione, Rennes, Lille o Parigi si sono verificati nuovamente i blocchi delle scuole superiori e delle sedi universitarie, compresa quella storica della Sorbona, per l'undicesimo giorno di mobilitazione contro la riforma delle pensioni.

A Parigi sono state compiute azioni davanti a vari atenei, tra cui il centro della Sorbona a Parigi 1, nel Quartiere Latino, dove un mucchio di bidoni della spazzatura e biciclette ha bloccato l'accesso a vari ingressi, come ha riscontrato la France Presse. L'università ha informato gli studenti che le lezioni in presenza in questa sede non potevano "svolgersi normalmente". Davanti all'Università di Giurisprudenza di Assas, bloccata per la seconda volta dall'inizio del movimento, alcuni studenti hanno protestato con striscioni. Blocchi universitari sono avvenuti anche in altre città come Rennes, dove la facoltà di giurisprudenza è stata chiusa dal rettore. Chiusi anche i tre campus dell'Università Lione 2, così come il campus Carlone di Nizza, bloccato dagli studenti.

Per quanto riguarda le scuole superiori, il Ministero della Pubblica Istruzione ha registrato 106 incidenti in tutta la Francia a mezzogiorno (rispetto ai 53 di martedì) di cui 50 blocchi, 18 blocchi filtranti, 16 tentativi di blocco e 22 altre forme di disturbo (su un totale di oltre 10.600 istituti). A Parigi si sono verificati blocchi davanti a diversi edifici, nel tredicesimo, ottavo e terzo arrondissement ad esempio. Iniziative di protesta si sono svolte anche altrove in Francia, ad esempio a Marsiglia, Lille, Rennes e Caen.