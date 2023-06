Meloni e gli altri leader Ue a Bruxelles: Ucraina, Nato e Russia in apertura del Consiglio europeo

Russia, Ucraina e Nato in apertura dei lavori del vertice Ue

La situazione in Russia dopo la fallita insurrezione di Wagner, la controffensiva ucraina e il sostegno dell'Ue a Kiev, il rafforzamento della cooperazione tra Unione europea e Nato: questi i temi al centro della prima parte dei lavori del Consiglio Europeo che sta per prendere il via a Bruxelles.

A segnare l'avvio del vertice, l'incontro tra i leader dei 27 e il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg previsto per le 13. Successivamente i 27 ascolteranno, come di consueto, il discorso della presidente del Pe Roberta Metsola per passare poi a discutere di Ucraina con un intervento da remoto del presidente Volodymir Zalensky.

L'arrivo della presidente del Consiglio Giorgia Meloni è previsto per le 12:30. Sull'agenda del Consiglio, anche il rafforzamento della difesa europea, l'esame della situazione economica, il dossier migranti e le relazioni con la Tunisia nonché i rapporti con la Cina.