Da Russia attacco aereo su Kiev. Gli ucraini rivendicano attacco notturno di droni contro Mosca

Aiea: Mine antiuomo attorno a centrale Zaporizhzhia

Esperti dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea) hanno osservato mine direzionali antiuomo alla periferia del sito della centrale nucleare ucraina di Zaporizhzhia. Lo ha dichiarato oggi il direttore generale Rafael Mariano Grossi. "Il team dell'Agenzia ha visto alcune mine situate in una zona cuscinetto tra le barriere perimetrali interne ed esterne del sito", si legge in una nota. "Gli esperti hanno riferito che si trovavano in un'area riservata a cui il personale operativo dell'impianto non può accedere e si trovavano di fronte al sito". "Come ho riferito in precedenza, l'Aiea era a conoscenza del precedente posizionamento di mine al di fuori del perimetro del sito e anche in particolari punti all'interno. Il nostro team ha fatto presente questa specifica scoperta con l'impianto e gli è stato detto che si tratta di una decisione militare e in un'area controllata dai militari", ha affermato il direttore generale Grossi. "Avere tali esplosivi sul sito è incoerente con gli standard di sicurezza dell'Aiea e le linee guida sulla sicurezza nucleare e crea ulteriore pressione psicologica sul personale dell'impianto, anche se la valutazione iniziale dell'Aiea basata sulle proprie osservazioni e sui chiarimenti dell'impianto è che qualsiasi detonazione di queste mine non dovrebbe influire sui sistemi di sicurezza e protezione nucleare del sito. Il team continuerà le sue interazioni con l'impianto", ha aggiunto.