Biden-Meloni, aiuti a Kiev per tutto il tempo necessario. Zelensky a Odessa ferita dalle bombe

Meloni, aiutare l'Ucraina contro la Russia è unica via per pace

"Sostenere l'Ucraina contro la Russia era l'unico modo per favorire il processo di pace. Una rapida invasione dell'Ucraina avrebbe portato la guerra più vicino casa nostra e avrebbe distrutto le fondamenta del diritto internazionale". Lo ha

detto la premier Giorgia Meloni in una conferenza stampa all'ambasciata italiana a Washington dopo il suo colloquio con Joe Biden alla Casa Bianca. "Tutti vogliamo che questa situazione finisca ma non possiamo essere così ipocriti da chiamare pace quella che pace non è", ha sottolineato. Il Presidente del Consiglio italiano ha poi detto che sull'Ucraina "ho visto il presidente Biden molto determinato, come io sono molto determinata, il che non significa non cercare soluzioni negoziali".