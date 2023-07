Droni russi su Kharkiv, artiglieria contro Sumy. Riunione Onu dopo no di Mosca ad accordo sul grano

Putin sarà in Cina ad ottobre e potrebbe partecipare al G20 in India a settembre

Il presidente della Federazione russa, Vladimir Putin, 'ha intenzione' di recarsi in Cina il prossimo mese di ottobre, invitato dal suo omologo cinese, Xi Jinping, che è stato a Mosca nel marzo scorso. Lo ha affermato il consigliere diplomatico del Cremlino, Yuri Ushakov. 'Abbiamo ricevuto un invito e abbiamo intenzione di andare in Cina in occasione del Forum sulla nuova Via della Seta che avrà luogo a ottobre', ha dichiarato Ushakov, come riportato dalle agenzie russe. Si tratterà del primo viaggio in Cina di Putin dall'attacco in Ucraina il 24 febbraio 2022. Per quanto riguarda il vertice del G20 previsto a inizio settembre in India, il consigliere diplomatico del Cremlino ha detto di 'non escludere' la presenza di Putin. 'Non è chiaro per il momento. Abbiamo ricevuto l'invito', ha aggiunto.