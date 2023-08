Niger, ultimatum scade oggi, rientrano militari italiani, golpisti hanno chiesto aiuto alla Wagner

Politi: "difficile" un'azione militare della Francia

Un intervento militare francese sarebbe difficile mentre, a maggior ragione, uno dell'Alleanza Atlantica nel Niger, vittima di un golpe militare, "allo stato attuale" sarebbe "impensabile". Con le cautele del caso, è la conclusione cui perviene Alessandro Politi, analista politico e strategico nonché direttore del Nato Defence College Foundation, l'unico centro di ricerca non governativo riconosciuto dalla Nato.

Interpellato da AGI sui possibili sviluppi di una crisi che sta preoccupando sempre di più l'Occidente e soprattutto la Francia, ex potenza coloniale che ha controllato il Paese fin dal 1960, Politi ha evidenziato "le difficoltà tattiche e logistiche non marginali" di un ipotetico intervento militare nel cuore del Sahel. Difficoltà che né L'Ue né la Francia riuscirebbero facilmente ad aggirare senza il supporto cruciale degli Usa. La Difesa europea - ha rammentato l'analista - è un "dossier rimasto aperto": i paesi membri ne discutono da oltre venti anni ma, dal lato pratico, "l'Ue ha una capacità militare molto ridotta". E anche se l'avesse, ha proseguito, "è evidente che un impegno in Sahel sarebbe osteggiato" perché considerato un "fattore di distrazione" dal fronte, ben più minaccioso, del conflitto russo-ucraino.

La cautela europea è anche dettata dal fatto che Bruxelles ha sempre saputo che il Sahel era parte della cosiddetta "Afrique Francaise" (in gergo Francafrique), realtà che limita l'influenza altrui. Inoltre, molti esperti si starebbero interrogando sullo scarso potere di deterrenza e sulla fragilità di cui Parigi avrebbe dato prova in questo frangente. Il contingente francese conta infatti 1500 soldati in Niger e almeno un altro migliaio nel vicino Ciad e da più parti ci si chiede come mai questa presenza non sia stata in grado di fermare sul nascere o addirittura evitare l'avvento di un regime militare nell'unico paese della regione rimasto democratico. Molti attenti osservatori ed esperti di questioni militari, alla domanda dove fossero i militari francesi e perché siano rimasti fermi nonostante le numerose avvisaglie di instabilità politica ipotizzano infatti che abbiano ricevuto l'ordine di non intervenire da Parigi. Un'ipotesi che troverebbe peraltro conferma nell'analisi di Le Monde, secondo cui la Francia, dopo essersi 'impantanata' in Mali starebbe riorientando la propria strategia in Africa sul nuovo schema dell'"agire a sostegno e non al posto di".

La posizione geografica del Niger - uno dei Paesi più caldi del mondo, in una regione semidesertica e senza sbocchi sul mare - inoltre, "metterebbe a dura prova la capacità di alimentazione logistica e la capacità strategica aerea francese", senza il supporto cruciale dell'aeronautica statunitense.

Alla domanda se la Nato, in prospettiva, potrebbe avere un ruolo in Sahel e in Niger in particolare, Politi ha attirato l'attenzione sul fatto che "storicamente l'Alleanza, salvo alcune importanti eccezioni, non si è mai occupata di questioni extra europee e, soprattutto, non si è mai occupata dell'Afrique Francaise". "Nessun Paese del Continente peraltro fa parte della Nato, ha precisato, e infatti l'Alleanza ha solo un ufficiale di collegamento presso l'Unione Africana presso Addis Abeba".

Oltre all'intervento in Afghanistan e a quello più limitato in Iraq, una delle operazioni militari internazionali più controverse fu proprio quella effettuata dalla Nato nel 2011, nella Libia allora in mano a Gheddafi, inaugurata dalla Francia con un attacco aereo contro le forze terrestri del colonnello attorno a Bengasi. Oggi, al contrario, a colpire è piuttosto il silenzio dell'Alleanza che, dal 26 luglio (quando l'apparato militare del generale Tchiani ha spodestato il presidente democraticamente eletto Bazoum), non ha fatto commenti. "Così come ha fatto dal 2020 ad oggi", rammenta Politi, da quando cioè la regione del Sahel è stata teatro di ben cinque colpi di stato: due in Mali, due in Burkina Faso, e uno in Ciad.

"Forse proprio il colpo di stato in Niger - osserva Politi - potrebbe ricordare agli Alleati che la Nato è chiamata ad attuare quell'approccio alla sicurezza e alla difesa 'a 360 gradi' che professa dal 2010". Un concetto strategico multidimensionale - con implicazioni non solo (o non tanto) militari ma anche economiche, politiche e sociali - che e' stato affermato a Madrid e, piu' recentemente a Vilnius.Ma le parole non sono ancora seguite dai fatti.