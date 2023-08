Mondiali di ciclismo, due medaglie azzurre: argento per Paccagnella, bronzo per Venturelli

Argento per Paccagnella, bronzo per Venturelli: due medaglie in una giornata

Una medaglia d'argento e una di bronzo per l'Italia nella giornata di oggi ai Mondiali di ciclismo in corso a Glasgow: Elian Paccagnella si classifica secondo nel cross country di mountain bike, Federica Venturelli arriva terza nella cronometro individuale su strada. Nato a Bolzano il 7 agosto 2005, Paccagnella ha compiuto 18 anni da tre giorni: "È indescrivibile ciò che sto provando. Sono emozionatissimo, dedico questa medaglia a tutti coloro che mi circondano durante l'anno. Nell'ultimo giro ho mantenuto il distacco, anche grazie ai consigli che mi urlavano da fuori". Nella prova in linea su strada Venturelli aveva visto sfumare il podio per pochi centimetri. "Non mi sarei perdonata di arrivare ancora una volta quarta - confessa la 18enne di San Bassano (Cremona) -, puntavo al podio e il bronzo è un ottimo risultato". Nata il 12 gennaio 2005, solo nel 2021 Venturelli ha ottenuto 29 vittorie globali, tra cui il titolo di campionessa italiana allieve di strada, cronometro, ciclocross e su pista nella Madison, Omnium, inseguimento individuale e a squadre.