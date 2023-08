Raid russi sul grano ucraino. Erdoğan invita Putin ad Ankara: "Evitare l'escalation"

Lula: né Zelensky né Putin pronti a negoziati di pace su Ucraina

Il Brasile sta lavorando per la pace in Ucraina, ma né il suo presidente né quello russo sono pronti a negoziati in tal senso. Lo ha annunciato il presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva."Né (Vladimir) Putin né (Volodymyr) Zelensky sono pronti", ha detto Lula in conferenza stampa, aggiungendo che le proposte di pace che sta cercando di definire con altri Paesi saranno pronte quando Russia e Ucraina saranno disposte a negoziare. "Il ruolo del Brasile è quello di cercare di arrivare a una proposta di pace insieme ad altri per quando entrambi i Paesi lo vorranno". Lula ha cercato di formare un gruppo di Paesi neutrali per avviare i negoziati di pace. È stato criticato per aver affermato che Ucraina e Russia sono ugualmente responsabili della guerra.

Il presidente Lula, eletto lo scorso anno per un terzo mandato non consecutivo, ha criticato il modo in cui le potenze occidentali hanno sostenuto l'Ucraina. "Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite non ha funzionato. Gli Stati Uniti hanno invaso l'Iraq, Francia e Inghilterra hanno invaso la Libia, ora è stata la Russia. E tutti hanno potere di veto", ha dichiarato.