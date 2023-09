Devastante terremoto in Marocco: magnitudo 6.8, centinaia di morti

Narendra Modi offre assistenza: "Addolorato per le vittime"

"Estremamente addolorato per la perdita di vite umane a causa del terremoto in Marocco". Prima di accogliere i leader al G20 di New Delhi, il primo ministro indiano Narendra Modi con un post su X ha espresso vicinanza al Paese nordafricano colpito dal sisma. "In quest'ora tragica, i miei pensieri vanno al popolo del Marocco - ha aggiunto -. Condoglianze a coloro che hanno perso i loro cari. Possa chi è rimasto ferito riprendersi al più presto. L'India è pronta a offrire tutta l'assistenza possibile al Marocco in questo momento difficile".